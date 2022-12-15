新竹縣長楊文科15日上午出席竹科42周年園慶酒會，他在致詞時提到，竹科扮演台灣經濟重要角色，但交通仍有待改善，他提到竹縣新建橋梁，從竹北中醫大連接竹市「水源路」，竹縣端已完成規畫，也呼籲新竹市府盡快完成都市計畫變更，讓工程順利開展。

楊文科15日出席竹科42周年園慶酒會，他在致詞時提到，竹科年產值已達1.5兆，面對美中貿易戰、俄烏戰爭及全球通膨，園區仍能屹立不搖、處變不驚，是非常不容易的精神。

楊文科也細數竹縣近來對竹科發展所做的努力，首先，配合竹科計畫，完成寶山1期32公頃、寶山2期98公頃徵收，目前正在開發中，另也盼園區支持延宕30年之久的科三完成開發，讓廠商用地無虞。

而從竹北六家高鐵站線下道路通到竹科力行三路的東科路，在明年下半年就可以完工通車。連接竹北與竹科的經國大橋拓寬計畫即將發包，未來要上68快速道路或直接右轉高鐵站，都已經在設計。此外，從竹北西區往新竹市武陵路的台一線替代道路也即將動工。

最後，楊文科也提到，跨越頭前溪的新建橋梁，將連接竹北與竹市，從竹北中醫大新竹附醫，連通未來的竹市水源路，他強調新竹縣端都已經完成規畫，呼籲新竹市府盡快完成都市計畫變更、取得土地，就能讓工程順利展開。

楊文科表示，這些道路、橋梁完工後，竹科的交通將會大幅改善，盼未來在縣市政府與科學園區三方之間互相合作，不分顏色、不分黨派，為園區來打拼，這也符合竹科的精神。

楊文科也提到自己也出身竹科，對竹科情感特別濃厚，他也感謝宣明智、李金恭等人在選舉期間的支持，「我發現只要是竹科出來的，要當選都很容易，」所以他也盼未來園區的人持續走入社會，繼續造福新竹縣市。