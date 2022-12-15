迎接跨年，北市府將於12月31日晚上在信義計畫區舉辦「台北最 High 新年城 2023 跨年晚會」活動，為了舞台搭拆自12月25日起分二階段管制，信義計畫區則從12月31日19時起，實施三階段交通管制。交通局呼籲，參與跨年活動的民眾，提前出門並搭乘大眾運輸，以避免塞車。

交通局說明，舞台搭拆分二階段，從12月25日13時起至明年1月2日12時交通管制，(一) A階段(12月25日13時至12月26日24時)：市府路(松壽-松高)東側 5 車道、新仁愛路封閉；(二) B階段(12月27日0時-1月2日12時)：市府路(松壽 -松高)及新仁愛路全線封閉。

信義計畫區自12月31日19時起，實施三階段交通管制，警察局並將依現場車流狀況，彈性擴大管制，第一階段(12月31日19-20時) 管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進。

第二階段(12月31日20-22時) 除第一階段管制範圍，並納入逸仙路(忠孝東-仁愛)及仁愛路(光復南-逸仙)，禁止車輛進出。

第三階段(12月31日22時-1月1日3時) 管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路(松德-松仁、莊敬-基隆、基隆-光復南路北側慢車道)、松仁路、莊敬路、光復南路(忠孝東-仁愛)及忠孝東路(光復南-松信)所圍區域，禁止車輛進出。

交通局也說，管制區內停車部分，路邊汽機車停車格於12月31日17時起禁止停車，黃線於12月31日17時起至翌日3時止禁止臨停，停車場12月31日19時起只出不進、20時起全面管制進出，公車集結區禁止臨時停車路段則為光復南路(基隆-文昌)東側、仁愛路(延吉-敦化南)北側慢車道及南側快車道、基隆路2段(文昌-光復南)西側、松德路(虎林-信義)西側。

交通局表示，市府轉運站自12月31日19時30分起車輛管制禁止進入，旅 客須至管制區外的替代站位搭車，市府轉運站地下連通道(自12月31日21 時起)、微風信義地下連通道、台北101／世貿捷運站地下連通道(以上自12月31日22時起)關閉。

散場接駁車3線營運至1月1日1時30分止，1 號線往捷運忠孝新生站，可於仁愛路與延吉街口搭乘，2 號線往捷運公館站，於基隆路2段(文昌-光復南) 搭乘，3 號線往木柵、景美地區，於松德路西側(虎林-信義) 搭乘；自行車與YouBike管制部分，由於跨年活動人潮眾多，管制區域內禁止騎乘自行車。

交通局呼籲，參與跨年活動的民眾，提前出門並搭乘大眾運輸，以避免塞車；另為維散場時人潮安全，管制範圍內於管制時段禁止停車及車輛通行，警察局也將加強執法，請民眾務必遵守相關指引及管制措施。