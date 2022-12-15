台北有感地震！北捷全線列車慢速行駛 12:152022/12/15 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北捷全線慢速行駛，示意圖。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！15日中午12時4分發生有感地震，台北捷運公司表示，當地震震度二級或三級時，北捷依照SOP，進行列車慢速巡軌作業，目前沒有異常通報。 地牛翻身！ 桃園捷運全線列車降速40巡軌 地牛翻身全台有感 中捷月台駐留2分鐘降速巡軌 《航運股》鐵道迷注意！限量「卡娜赫拉高鐵列車模型」1日14:00開搶 #北捷 #地震 #台北捷運 #慢速行駛 #有感地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高鐵元旦連假再開6班加班車 12／17開賣 10:372022/12/15 生活 快訊／文湖線又出包！六張犁往南港展覽館列車延誤 15:102022/12/05 生活 台高鐵確定採購日系列車？ 東元會長黃茂雄露端倪 19:052022/12/01 生活 日本強力遊說 高鐵計畫採購日系列車 04:102022/12/02 生活新聞 區域利多！深坑輕軌可行性研究獲交通部通過 15:582022/12/08 區域情報-新北 中寮鐵路營運一年成績亮眼 累計發送旅客850萬人次 12:592022/12/02 兩岸 安坑輕軌通車在即 新北捷運全新制服搶先曝光 時尚機能全面兼顧 2023年全面換裝 11:272022/12/13 生活 花蓮芮氏規模6.2地震 中捷降速車巡後恢復正常運轉 12:332022/12/15 生活 《航運股》台灣高鐵柴液型調度機關車交車 估本土物料採購占36.2% 17:292022/12/01 財經 《航運股》新購列車心屬日方？ 台灣高鐵：尚未定案 10:282022/12/02 財經 突破維修限制 高鐵「柴液型調度機關車」交車 14:462022/12/01 生活 高鐵國車國造成績亮麗 寫下里程碑 04:102022/12/12 生活新聞 彰化扇形車庫100周年 14代列車齊亮相 04:102022/12/05 地方新聞 將購日系新車？台灣高鐵：仍在招標未定案 11:562022/12/02 財經 安坑輕軌通車在即 新北捷公司全新制服亮相 20:182022/12/08 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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