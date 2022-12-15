許光漢（右起）、柯佳嬿、施柏宇原班人馬回歸拍攝 《想見你》電影版。（車庫娛樂、三鳳製作提供）

《想見你》電影版主視覺公開。（車庫娛樂、三鳳製作提供）

由柯佳嬿、許光漢、施柏宇領銜主演的影集《想見你》，播出後風靡全亞洲，近期將延續影集版的劇情，以電影版大銀幕重磅回歸，15日正式釋出主視覺，原班底柯佳嬿、許光漢、施柏宇長大後的模樣曝光，令觀眾期待3人進入社會後的變化與角色關係的轉變。

在同步曝光的「李子維預告」中，許光漢飾演的李子維，含情脈脈的目視柯佳嬿飾演的黃雨萱，上演浪漫的海邊約會，更出現讓人心跳漏拍台詞：「在這無數交錯循環的時空之中，每次我都會愛上你。」也預告著電影版故事線將會從兩人在手搖飲料店相遇之後，相遇相戀但將面臨各種過去與未來的交錯危機，至於是否又將有新的輪迴、新的故事篇章？編劇呂安弦透露：「每個畫面都暗藏線索，環環相扣，千萬不要漏看每顆鏡頭。」

對於《想見你》從小螢幕走向大銀幕，製作人麻怡婷表示：「電影是影集翻篇之後的開始，有鳳南小隊的情感糾葛及保有原影集的燒腦成分，觀眾最渴望拯救的角色也會回歸，期待與大家見面。」導演黃天仁則表示：「這是故事的延續，一圓影集版影迷們心中的夢；也是新故事的開始，即使是沒看過影集版都能看懂，新舊故事的交織，有笑有淚、動人心弦。」