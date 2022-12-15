美國參議院周三晚些時候以口頭表決通過一項法案，將禁止聯邦人員在政府公務設備上使用母公司為中國企業的短影片分享平台TikTok（國際版抖音）。

這項法案已經送交眾議院表決，在獲得兩院通過後才會送交拜登總統簽署以完成立法。本次國會議期將於下周結束，眾議院料將趕在休會之前通過該參院法案。

這是華府以國安疑慮出手整頓中國企業所最新採取的行動。美國政府擔心北京當局可能利用這些中國企業暗中監視美國人。

除了聯邦政府之外，美國越來越多州政府也下令禁止公部門裝置使用母公司為中國字節跳動的抖音程式，稱此款app可能「開後門」，將用戶個資提供給中國政府。

繼南達科他、印第安納、南卡、馬里蘭、德州、阿拉巴馬和猶他州之後，北達科他、愛荷華州也在周三下令政府機關所有裝置禁止使用抖音。目前美國大約有十幾個州，以及包括國防部、國土安全部和國務院等眾多聯邦機構已採取類似措施。

此前德州州長艾柏特（Greg Abbott）在給各部會首長的信中表示，抖音蒐集大量用戶資料，並將這些可能具敏感性的個資提供給中國政府。儘管抖音宣稱其平台在美國取得的數據只存放在美國境內，但先前也曾向美國國會坦承在中國的員工能取得美國的數據。信中亦提到中國政府在2017年通過的國家情報法，其中明文規定中國企業必須配合政府的情報工作。

此外，美國共和黨參議員Marco Rubio、共和黨眾議員Mike Gallagher以及民主黨眾議員Raja Krishnamoorthi周二聯手提出名為「The ANTI-SOCIAL CCP ACT」法案，尋求以維護國安為由，在美國封殺抖音。這項法案旨在禁止所有被視為受中國、俄羅斯與其他外國政府影響的社群媒體在美國的一切業務，法案中特別提到抖音與其中國母公司字節跳動。