無人機應用範圍廣、產業蓬勃發展，玩家越來越多，但近年闖入機場管制區造成航班延誤的事件層出不窮，讓交通部民航局傷透腦筋。松山機場與中科院2020年合作試辦無人機防制系統，2年來偵測並抓到27件違規，每件開罰30萬元起跳、罰金累積約千萬元。

松山機場2019年3月15日遭無人機2度入侵，機場被迫關閉1個多小時，近600人行程遭延誤，但違規者並未被抓到。過去機場接獲有無人機入侵的通報，須先掌握位置再通報警方一起抓人，但通報位置往往只是一個大概的區域，難以定點找人，又或者地方太遠，警方到場時違規者早已跑掉。

松機與中科院合作試辦無人機防制系統後，處理違規大有斬獲，2020年10月至今年11月止，系統偵測到129件管制區內活動無人機，通報民航局或警方後，現場抓到27件違規。據悉，每件罰金30萬元起跳，有人甚至因多項違規被罰到近50萬，總罰金約千萬元。

民航局指出，在無人機防制系統建置前，處理違規者從未人贓俱獲。目前除松機外，高雄小港機場也在建置類似系統，桃園國際機場也在推動中。