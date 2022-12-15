行車糾紛變飛車追逐，波及無辜民宅7嫌還狂噴辣椒水。

高雄一名林姓男子15日凌晨載著林姓女子與2輛自小客車發生擦撞，2輛自小客車隨即與林男上演飛車追逐戲碼，林男在2輛車子的追逐之下撞入路邊民宅，2輛車上的7名嫌犯立刻下車毆打2人，還狂噴辣椒水，造成2人肢體擦挫傷。苓雅分局獲報後趕往現場，7名嫌犯已不見蹤影，警方目前已鎖定犯案車輛，全力追緝中。

林男駕車行經新興區五福一路、金門街口與2輛自小客車發生擦撞，沒想到雙方不是下車談車禍相關事宜，而是上演飛車追逐，林男駕駛的車輛在快速奔馳下失控，撞進路邊的民宅內，車輛才停下來。

林男車輛停駛後，2輛車上的7名嫌犯立刻下車，開始毆打林男和林女，還噴灑辣椒水，讓2人相當傻眼，7名嫌犯攻擊完後駕車離去，2人也報警處理。

苓雅分局員警到場後已不見7人蹤影，警方立即成立專案小組，目前已鎖定犯案車輛，正全力追緝7名嫌犯到案。

據了解，雙方只是單純的行車糾紛，至於有沒有其他原因造成這次的衝突，得等到7名嫌犯到案說明才能了解。