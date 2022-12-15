「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」日前公布震撼名單，力邀重磅「韓國女團VIVIZ」來台火熱開唱，擔綱晚會壓軸陪粉絲一起倒數跨年夜，VIVIZ也特別用奶音錄製影片，撒嬌希望粉絲一起到桃園迎新年，３人坦言能到台灣跨年相當激動，「可以陪伴粉絲真的非常有意義」；當被問到最想嘗試的台灣美食時，３人有默契的異口同聲喊「小籠包！」

由人氣女團GFRIEND出身的VIVIZ，由SINB、UMJI及EUNHA組成，這是她們首次以VIVIZ的身分來台演出，談到疫情解封後，跨海表演心情如何？VIVIZ說，內心很激動且興奮，「能和台灣的Na.V（粉絲名）一起迎接新的一年，是非常有意義的事情」，而這次的台灣行，３人都期待能夠品嚐小籠包，她們說，雖然之前來台表演多次，但都沒有到訪過觀光景點，所以不管哪個景點都想去看看，而第一順位當然是台灣美食。

「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」所有卡司：Ozone、PINK FUN、丁噹、蕭秉治、鼓鼓、吳卓源、熊仔、J.Sheon、同理、宇宙人、白安、EXILE放浪兄弟AKIRA、SHOKICHI及韓國女團「VIVIZ」跨海演出。