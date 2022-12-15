中國國務委員兼外長王毅14日與馬來西亞新任外長贊比里（Zambry Abdul Kadir）舉行視訊會晤。王毅表示，中方願與馬新政府接續友誼，深化合作，以明年中馬全面戰略夥伴關係建立10周年和後年兩國建交50周年為契機，推動中馬全面戰略夥伴關係邁上新台階。

據中國外交部網站消息，王毅表示，雙方要加強高層交往和戰略溝通，用好中馬合作高級別委員會、戰略磋商等雙邊機制，統籌推進各領域合作，朝著構建中馬命運共同體的大方向共同努力。繼續高品質共建「一帶一路」，實施好東海岸鐵路等重點項目，推動「兩國雙園」提質升級，打造更多合作新增長點，共同提升產業核心競爭力。加強人文交流合作，推動兩國人員往來、旅遊合作、文化交流早日重回正軌。

王毅指出，中方支持東協團結和東協在區域架構中的中心地位，願與馬方等東協國家一道，持續推進和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」建設，攜手推動可持續復甦與發展，合力應對全球性挑戰，共同維護地區和平穩定與繁榮。

贊比里轉達馬來西亞新總理安華對中國領導人的良好祝願。他表示，馬方願與中方一道，繼續深化經貿、投資、基礎設施、氣變、醫藥等領域務實合作，互採所長，共同發展。馬方期待與中方加強文明交流互鑒，促進伊斯蘭文明與儒家文化間的溝通對話，增進兩國人民相互了解。雙方還就共同關心的國際地區問題交換意見。