在感情中，有些人越是對他們主動，反而不被重視，因為對他們來說壓力非常大只想逃之夭夭，《星座好朋友》運勢專欄指出，水瓶男、天秤男、射手男因難以捉摸的個性，最好的辦法就是慢慢從曖昧開始，然後讓他們自己主動出擊。

▍第三名：水瓶男

水瓶男寧缺勿濫的星座，任何事情他們都要有興趣才會去做，談戀愛也是，感興趣的對象才會主動出擊，除非很確定他們喜歡，否則不要主動告白，萬一他們沒感覺，那很可能連朋友都做不了了。

▍第二名：天秤男

天秤男在戀愛方面較難以捉摸，如果你們關係一般般，他們可能會對你很好，但只要透露出一點喜歡的跡象，就會立刻逃跑或轉移話題，讓人很受挫，最好的辦法就是慢慢的從曖昧開始，然後讓他們自己主動出擊。

▍第一名：射手男

射手男喜歡主動出擊，不喜歡被倒追的感覺，這對他們來說很沒意思，征服的快感才是射手男戀愛的樂趣，如果喜歡射手男還是想辦法讓他們來追求比較穩妥。