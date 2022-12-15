立法委員吳琪銘今邀請內政部常務次長吳堂安、營建署署長吳欣修、土地重劃工程處處長林慶玲、用地機關司法院副秘書長黃麟倫及法務部主任秘書顏迺偉，考察土城司法園區相關進度，盼能在2027年順利完工。而園區其中7.8公頃公園用地，未來將朝「森林親子特色公園」的目標設計。

吳琪銘指出，整個土城都市計畫總經費共171億元，在大家的共同努力推動下，終在2019年拍板定案，整個規畫包含土城司法園區及北土城交流道。目前進度為今年4月開始辦理協議價購作業，10月辦理區段徵收，議價程序於今年底會完成。預計明年10月將交流道用地移交至高工局，最快2027年就能完工通車，能緩和土城交流道與中和交流道的交通壅塞的情形。

考量當地民眾對整個都市計畫面積共84.07公頃，其中7.8公頃公園用地設計相關疑慮，吳琪銘今再度辦理座談會，告知協調後未來將朝著「森林親子特色公園」的目標設計，完工後成為新北市第一座森林特色公園，期盼完工後能吸引更多遊客到訪，提升地區觀光活力及能量，也讓在地居民都能感受到生活品質提高。