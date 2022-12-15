中國大陸在放寬疫情封控措施之後，新冠確診人數激增，不過世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）昨（14）日表示，感染人數爆炸與放寬清零政策無關，早在政策轉彎之前，病毒就已密集傳播，主因在於Omicron的超強傳播力使封控措施不再有效。他更以民眾是否充分接種疫苗等4個問題點出大陸現階段的挑戰在於必須提升疫苗接種率。

世界衛生組織（WHO）警告，中國大陸可能會為新冠政策大轉彎付出龐大代價。

中國大陸12月起陸續鬆綁嚴格的疫情封控措施後，確診病例激增，不過據路透社、「亞洲新聞台」（Channel News Asia）報導，WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩昨日在記者會上表示，「中國病例爆炸並不是因為鬆綁新冠限制，早在放寬清零政策之前，中國病例就已爆炸。」

「現在有說法說，中國鬆綁限制，然後突然間這個病就失控了」，他說：「這個病本來就在密集傳播了，因為我相信控制措施本身無法阻止這種疾病，我也相信中國在策略上決定這再也不是最佳選項了。」

萊恩說Omicron變異株的超強傳播力是大陸封控措施不再像過去那樣有效的主因，「Omicron的超強傳播力確實奪走了透過公衛、社會措施全面壓制病毒的機會。」

他說這類措施主要是在疫苗接種率上升之際用來保護衛生系統，「有包括來自香港的數據顯示，追加第3劑後，中國的滅活疫苗表現非常、非常好，但確實需要第3劑才能顯現那種效果。」

大陸鬆綁封控措施後，近期發燒門診外大排長龍，顯示新一波感染潮正在來襲，不過根據大陸國家衛生健康委員會公告，今（15）日大陸新增2000例確診病例，少於月初的4000多例。

WHO 11月27日的最新新冠報告指出，大陸的新冠住院人數已經連續4周成長。

萊恩警告大陸現在必須提升疫苗接種率，「中國及其他國家現在仍有的挑戰在於：需要接種疫苗的人是否充分接種疫苗、接種了正確的疫苗、接種正確劑量疫苗、以及最後一次接種疫苗是什麼時候。」

報導指出，大陸民眾缺乏群體免疫，年長者的疫苗接種率偏低，隨著感染激增引發擔憂，封控鬆綁後的愉快氛圍正在急速消退。

世衛COVID-19專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，聯合國正提供大陸技術建議。中國醫藥（China Meheco Group Co Ltd）14日宣布，將進口輝瑞藥廠（Pfizer）的抗病毒處方藥Paxlovid。