台灣大學國際企業學系教授陳厚銘個人著作：《筆下企業管理：一個管理學者的社會責任》最新發表，藉此邀請管理學界重量級學者共同倡議「社會責任」，從傳統的為經師為人師，放眼社會、國家以及世界，參與公共事務的探討或實踐。

投身管理學界數十年的陳厚銘，認為管理學者若想成為具有影響力的知識分子，將所學傳承及貢獻於社會，在地入世研究，是不可或缺的首要任務。

陳厚銘表示，管理本質上是一種實務，以問題解決為導向的實證科學，會隨著時代環境變遷而改變，經營者在這複雜而變動環境下採行決策，在執行層必需考量道德、社會現象、政治角力等因素。

「真正的知識分子，不僅是『專業學術型』學者，同時也應該是『社會實踐型』的學者」，陳厚銘說，學者需勇於運用己身的專業知識，以理性批判的態度，為公共治理的諸多議題提供建言與解方。

管理學大師、國立臺灣大學管理學院創院院長許士軍，亦提出「商管教育納入ESG」的想法，並說明其中的機會與挑戰。許士軍指出，商管教育的內容不是一成不變的，會因時而變，因需而變，ESG其中的E，現在代表的是Ecology，強調生態的永續與均衡；S是指Society，社會是否和諧以及運作良好；G是指Governance，公司的治理或統理機制之建立及運行。

「把ESG引入企業，會帶來企業『經營典範轉移』」，許士軍表示，當企業承擔ESG時，在政治層次上，已由私有財產權基礎，轉變為社會正當性基礎。而人類面臨各種絕滅危機時，企業界被認為需肩負重大責任，這屬於倫理道德層次上的要求。

許士軍進一步指出，由於ESG範圍廣泛，應用情況複雜，甚難採一體適用的法律判定程序，因而採取選擇性的法律或達成國際協定來規範。在經濟層次上，ESG屬於「市場外部性」之行為，但為求其執行上之可行性，嘗試建立相關之市場機制，例如碳權和碳交易。至於實務運作上，企業會選擇與本身業務相關，且有能力執行承辦之項目來執行，如此才能同時兼顧公司財務績效與社會公益。

前台大商研院教授陳定國則解釋企業「利潤責任」 與「社會責任」的區別，並舉例說明「慈善商」及「忠實商」，是最有社會責任的商人企業家，這兩類商家以「利己」、「利人」、「利社會」之「三利」為經營企業之崇高目標，既能完成投資者之「利潤目標」，也同時完善社會國家期望的「社會目標」。而此「利己、利人、利社會」之「三利」理念，則有賴管理學者來當「種子」，以傳播並培育各界企業菁英善盡其「社會責任」。