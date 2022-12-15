時碩拜半導體、工業儀表及自行車等工業應用相關零件持續增長、汽車零件出貨增加，加上航太產業景氣谷底回升，前11月合併營收攀升至46.47億元，超越去年度營收43.06億元，連續第二年營收締造歷史新高。

時碩11月合併營收4.6億元，月增11.56％、年成長28.83％，創同期新高；前11月合併營收46.47億元，年成長17.35％，飆史上新高。

時碩表示，大陸及美國汽車市場回穩，時碩11月汽車零組件出貨較好，雖然工業應用墊高比較基期，但高階自行車需求強勁，半導體設備需求也延續，依舊成長。隨著各國邊境陸續解封，航太產業景氣逐漸復甦，航太產業訂單開始回升，不過實質對總營收貢獻有限。

時碩指出，12月歐美客戶放聖誕節及元旦新年等因素，目前12月出貨情況還不明朗，但受季節性影響，趨勢可能與去年相似，12月出貨仍有機會優於去年同期。

近期，包括巨大在內，許多自行車廠都因庫存水位太高，開始對零件供應商砍單。對此，時碩表示，時碩自行車供應鏈屬第二階供應商（Tier 2）而有遞延效應，自行車客戶訂單難免受自行車廠砍單影響，應該是可控。