財政部台北國稅局北15日表示，房地合一新制上路後，個人交易於2016年1月1日以後取得之房地，不管是虧損或獲利，都必須在移轉登記日隔日起30日內辦理房地合一稅申報。房地合一交易若有虧損，其虧損可在交易日以後3年內抵減房地合一交易所得。

台北國稅局說明，房地交易獲利或損失之計算，是以交易時之成交價額減除原始取得成本，及因取得、改良及移轉而支付之費用後之餘額為所得額，交易獲利所得必須課徵房地合一稅;交易若經核定產生虧損，得自交易日以後3年內之房屋、土地交易所得減除。

台北國稅局舉例說明，甲君2016年10月10日以總價新台幣850萬元買入A房地，2018年1月5日以總價900萬元出售房地並完成所有權移轉登記，支付取得、改良及移轉費用共120萬元，申報房地交易損失70萬元（出售總價900萬-取得成本850萬-取得改良移轉費用120萬），經國稅局審核後如數核定交易損失。

甲君再於2022年3月3日出售於108年買入的B房地，交易所得為200萬元，此時甲君申報減除出售A房地之損失70萬元，已逾損失交易日以後3年度之抵減年限，經國稅局否准認列，核定補稅。