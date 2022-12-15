中國駐法國大使盧沙野7日出席法國外交記者協會晚餐交流會，對於中國疫情防控等問題。他說，中國最近發生的遊行示威是百姓不滿地方政府的嚴格控制疫情措施，外部勢力很快抓住機會進行政治化操弄。「白紙遊行」雖然是白色，但也是顔色革命。因爲白色也是一種顔色。

盧沙野表示，中國政府於11月11日出台進一步優化防控工作的二十條措施，來放寬「動態清零」政策。遺憾的是，中國地方政府並未完全理解中央政府的意圖，地方政府在看到新冠感染數字迅速攀升後感到手足無措，又回到依靠老辦法來控制疫情的老路上來，這就讓老百姓感到不滿。各地的老百姓質問，中央政府是要放鬆疫情管控，爲什麽你們還要加碼？這是導致街頭遊行的真正原因。

盧沙野稱，中國百姓有表達不滿和抱怨的權力，這很正常。政府可以通過這些遊行了解百姓的願望和訴求。但這一次，外部勢力很快抓住機會進行政治化操弄。可以從中清楚地嗅到近些年在發展中國家頻繁發生的顔色革命的味道。他強調所說都是有依據，有的中國人被外部勢力收買。

他說，在中國的社交媒體上有人進行了分析，他們甚至指出哪些人被操縱，因爲這些人在社交媒體上蠱惑煽動。比方說「白紙遊行」，雖然是白色，但也是顔色革命。因爲白色也是一種顔色。

他指出，一場普通的遊行不可能有如此嚴重的意味。注意到法國媒體都進行誇大報導，說這是1989年以來規模最大的遊行。事實上這與1989年的政治風波毫無關係，是有人故意把兩者聯繫起來。

盧沙野指出，近期的遊行即便不是外部反華勢力策動和發起的，至少是受到他們的利用，這些反華勢力總試圖把遊行推向政治化。任何國家都不是完美的，任何政府都有缺點。中國要做的就是改正缺點。而外部勢力則是要毀掉中國。兩者有本質區別。