女星嚴立婷2010年嫁給籃球員張智峰，婚後育有1子1女，不時在社群分享家庭生活，14日她在臉書透露，她家小孩8點前必須就寢，有次卻發現兒子晚上快9點了還沒睡，而且書桌上又一團亂，於是飆罵他：「做這麼多無謂的事幹嘛」，想不到事後看到一張小卡片，讓她立刻自責說：「我就是個王八媽媽」。

嚴立婷14日在臉書分享，那晚進到兒子房間內，見到書桌上放著剪刀、貼紙、膠水、膠帶、一堆筆和紙都沒收，讓她非常生氣：「我憤怒指數直接從0到100」，接著質問兒子：「為什麼還沒睡？桌上為什麼那麼亂啊？你刷牙了沒，媽媽不是跟你說睡眠很重要嗎？做這麼多無謂的事幹嘛？」兒子聽完沒多說什麼，只默默去廁所刷牙、準備上床睡覺。

結果，等到嚴立婷要去洗澡時，在桌上見到一張圖文並茂的卡片，可見兒子用稚嫩的字體寫下：「妳是我看過最美麗、善良的媽媽，謝謝妳給我足夠的照顧，不管妳在哪裡我都會跟著妳，媽媽辛苦了」，讀完後，嚴立婷馬上懊惱表示：「我就是個王八媽媽」，並在隔天立刻向兒子說她很感動。

貼文曝光後，網友也被嚴立婷兒子的舉止打動，留言表示：「真的會感動流淚！真是個好溫暖好可愛的兒子」、「請溫和的對待這小暖男！」、「這真的很貼心欸，要我一定衝去叫他起來抱緊處理」、「好sweet的小孩～但究竟怎麼辦到上小學還可以八點半就上床！」、「收到孩子的小紙條和卡片真的會很感動」。