今年4月間高雄有詐騙集團以假投資方式，誘騙被害人到虛假「DYMAX」虛擬幣平台購買泰達幣(USDT)等虛擬貨幣獲利。刑事局南部打擊中心獲報，月前將車手集團首腦31歲劉姓男子以及洗錢水房幹部24歲蔡姓男子、25歲楊姓男子等21成員逮捕，全案依詐欺、洗錢防制法等罪移送法辦。據悉，初步有20多名被害人受騙，不法所得3000多萬，其中有退休教師更是遭騙1600萬元，警方持續溯源調查，調查上游集團、釐清是否有其餘被害人。

警方將洗錢水房幹部楊男逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今年4月初，有詐騙集團與劉男車手集團以及蔡男、楊男的洗錢水房合作，先利用假交友方式，透過Line等社群軟體，與被害人交友聊天，經多日相談甚歡後，再謊稱於HYDAX平台購買泰達幣等虛擬貨幣，就能輕鬆獲取高額獲利，被害人不疑有他，依照集團聊天時提供的帳戶，將錢匯至裡面，想藉此換到等值虛擬幣。

然而，被害人匯的卻是詐騙集團的人頭帳戶，待集團拿到錢時，就會指派劉男車手集團去領錢，將錢再匯到蔡、楊男經營的洗錢水房。直到4月中旬，被害人遲遲未領到虛擬幣，驚覺受騙報警求助。

警方將洗錢水房幹部蔡男逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

南打中心4月底獲報，經多日追查下，鎖定劉男車手行蹤，於5月起，陸續逮捕劉男麾下的車手，直到7月間時，在汽車旅館內將劉男逮捕到案，在追查期間，警方還發現劉男為了避免遭到查緝，還會請水房偽造虛擬幣的交易紀錄，若警方詢問時，他們就會出示紀錄，偽裝成幣商，藉此拖延時間，及時回報給上頭進行滅證、串供等作業。

詐騙集團架設虛假「DYMAX」虛擬幣平台。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

經過多月溯源追查下，警方11月中旬鎖定蔡、楊男位於橋頭區某大樓水房據點，隨後攻堅將據點內正在作業的蔡男及其餘成員，現場查獲多台電腦主機、筆電、手機、租賃契約、10張銀聯卡、HYDAX資訊平台申請書、現金15萬5000元、存摺、金融卡、集團成員赴大陸地區申辦銀行帳戶資料、U盾等證物。

而當時楊男正外出，見據點遭抄後，前往台中區某間汽車旅館躲避追查，仍逃不過法網，於11月底遭到逮捕，全案依詐欺、洗錢防制法及《組織犯罪防制條例》等罪移送高雄地檢署偵辦，並扣押蔡、楊男名下財產，賓士及豐田轎車；而劉男涉嫌詐欺及洗錢等罪，經高雄地方法院裁定羈押禁見。

警方扣押蔡、楊男名下財產，賓士及豐田轎車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

據悉，經警方初步清查，目前有20餘人被害人，被害金額高達新台幣3000多萬元，其中一名被害人為退休教師，更是遭騙高達1600多萬，目前警方仍在向上溯源金流以及上流集團，以及釐清是否有其餘被害人。