為提升道路品質及改善地方淹水問題，12月12日起進行高雄林園汕尾北汕二路拓寬工程二標暨中芸A幹線雨水下水道工程施工，該道路為林園區中芸漁港及汕尾漁港間的主要聯繫道路，亦是往來林園中芸地區與汕尾地區的交通動脈，預計2024年3月底完工。

高雄市工務局表示，本案為15及20公尺寬的都巿計畫道路，開闢範圍自工業區隔離綠帶往東，經鳳芸二路、中芸三路，可達台17線沿海路及台25線鳳林路，經漁港路可通達中芸漁港；路段以東可通往林園工業區、汕尾漁港，總長度約485公尺，道路總經費為1億513萬元（用地費750萬元、工程費9,763萬元)，其中工程費中央補助款約7,713萬元，地方自籌款約2,050萬元。

高雄市新工處指出，該道路配置以能滿足當地中芸漁港、汕尾漁港及林園工業區之來往車流量為主要考量，道路開闢後，可增進中芸漁港及汕尾漁港間對外交通聯繫方便，並促進林園石化工業區周邊交通順暢，提升道路服務水準，並強化北汕二路之排水工程，徹底解決路段逢雨必淹之問題，加以串連汕尾漁港至中芸漁港之觀光資源。