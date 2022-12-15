三立、MTV《大嘻哈時代2》今（15日）公布主持群，包括阿達、美麗本人、賀瓏及嗩吶Sona；談到首次主持嘻哈節目的心情，阿達突然爆料有些學員比賽還沒完就在一起了，「進展好快、好熱鬧，節目變成『單身公寓』感情配對節目。」

至於外界總認為男生玩嘻哈接觸漂亮女生的機會很多，他反倒感慨的說：「會少！因為女生會覺得嘻哈仔是渣男」，美麗本人馬上笑回：「還好我先結婚」，阿達轉頭問嗩吶結婚沒？他一回答沒有，就被阿達虧說：「渣男」，嗩吶又幽默的回應：「我有『幾個』固定的女友。」

另外，阿達也分析嘻哈類節目與一般綜藝的不同，就是可以私下聽到幹話滿天飛，感受學員比較自我中心也很FREE STYLE，想幹嘛就幹嘛，最好玩的不是在舞台上，而是私下大家會突然饒舌。

阿達、美麗本人、嗩吶3人在嘻哈圈都小有名氣與來歷，阿達在與李伯恩合組的「自由發揮」單飛後，就全力朝嘻哈路線發展征戰樂壇，被封為「達式嘻哈」；而多才多藝的超級奶爸美麗本人也發行過嘻哈單曲，不只是第一季的參賽者，這次更一躍成為主持群。嗩吶來台超過16年，是德州人也精通中文，他被稱為「對台灣嘻哈最感興趣的外國人」，在音樂的道路上已經擁有名氣的他，曾經擔任W Hotel的音樂總監。另外知名度也頗高的賀瓏原先就擅長站立喜劇、漫才領域及喜劇節目腳本發想，這次出乎意料地加入主持群，就是因為看中他「超會講話」，且脫口秀某種邏輯跟饒舌創作很像。

嗩吶來自嘻哈文化發展最久的美國，他覺得台灣目前嘻哈文化的現況會掌握未來嘻哈的發展，但不管什麼國家都有真嘻哈假嘻哈，承認自己在國外的迷妹反而比在台灣多。「喜劇小捲毛」賀瓏是主持群中完全跟嘻哈無關的一位，阿達表示最開心就是賀瓏的加入，他就是「嘻哈吉娃娃」，賀瓏笑說自己被騙，嘻哈圈已經沒有妹了，以為參加嘻哈節目會認識很多妹，美麗本人表示找他進來就是想有一位完全跟嘻哈無關的人，反而對嘻哈文化更有衝擊，錄影至現在賀瓏覺得嘻哈族群最愛刻意說英文，他到目前還沒融合，也不太懂嘻哈文化。阿達笑說其實賀瓏是最可怕的，因為除嗩吶外，他可是最會diss人的，連嘻哈歌手寫詞都沒他辛辣。

嘻哈音樂文化在台灣正在蓬勃發展中，美麗本人開玩笑說認為一個家庭有一個人玩嘻哈就夠了，因為很難賺到錢，阿達則補充有一句俚語「饒舌饒的好，要飯要到老」，要當嘻哈歌手之前還是要先兼顧現實生活，是非常重要的。