數位發展部部長唐鳳14日表示，主要是媒合中小微企業使用「台灣雲市集服務」數位轉型，目前已協助3萬7千家微型企業、小吃攤等。（資料照,劉宗龍攝）

蔡政府斥資逾200億打造數位發展部，數位發展部部長唐鳳日前藉麵線推廣「台灣雲市集服務」，被網友酸是「外送發展部」。對此，前台北市議員羅智強諷刺表示，唐鳳的「簡訊實聯制」被民進黨狂讚，結果根本無助疫調，羅智強說實聯制不知所云、線上點餐又莫名其妙，他認為唐鳳將跌落神壇，步上陳時中後塵。

羅智強今(15)日在臉書指出，民進黨造神，但吹捧出來的神一點也不神！唐鳳的「簡訊實聯制」，被民進黨狂讚有多厲害，全民每天認真發簡訊，發了近50億則，結果根本無助疫調。實聯制不知所云，線上點餐又莫名其妙，羅智強直言，唐鳳將會繼陳時中之後跌落神壇。

羅智強表示，唐鳳曾說數位部的任務是「強化全民的數位韌性」，不做「集權大哥」。然而，數位部不僅定位不明，上路第一件事就以國家安全之名，禁止所有公部門下載安裝抖音，月底還要找其他部會討論，是否在台灣全面封殺抖音，羅智強諷刺表示，「呵，好個不做『集權大哥』」。

羅智強認為，網路詐騙橫行，戶政個資外洩 ，不僅不見數位部拿出積極作為，還推出令人傻眼的線上點餐系統，還由唐鳳示範點麵線。羅智強痛批，拿納稅人的錢開玩笑，「只有任性，何來韌性？」