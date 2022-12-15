兩岸小三通自疫情以來中斷長達2年逾，眼看春節將至，許多金門、馬祖及兩岸的台商呼籲政府盡快開放，國安會祕書長顧立雄稱對岸有開放意願，國內正在評估中，不會拖過春節。對此，行政院15日態度依舊保守，強調中國大陸疫情變化難測、資訊不透明，如果無配套恐衝擊國人健康，重申「兼顧國人返鄉過節權益時，也要注意全體國人健康」。

行政院發言人羅秉成上午於行政院會後轉述行政院長蘇貞昌想法。蘇貞昌表示，春節也是民眾、親人團聚的國人重視的習俗，各地民眾要返鄉，尤其金馬地區，政府會盡量給予協助，請有關單位特別注意及協助地區醫療量能；疫情爆發之初，國內是首個對武漢實施登機檢疫，現在我們也要有同樣的警覺，要緊盯中國大陸疫情的發展與變化。

行政院發言人羅秉成補充，當前很多國人在中國大陸，返國過程中如果要經過金馬地區，或是金馬地區的國人要回來，蘇貞昌已要求部會予以協助，但過程中要注意到防疫，因為相關離島地區如金門、馬祖地區的醫療量能不如國內充裕，也予以支持和協助。

羅秉成說，提醒國人要盯緊中國大陸疫情變化，因為當前情形變化難測，資訊不透明，如果沒有配套或防範措施，可能會衝擊國人健康。他強調，要兼顧國人返鄉過節的權益，也要注意全體國人的健康，在此情形下，蘇貞昌交代衛福部、陸委會要據此詳為評估，妥善設計相關方案，若有所決定會對外說明。