推動社會住宅是中央以及地方政府實踐居住正義的重要政策之一，新北住都中心首次啟用社宅大數據分析，委託社團法人台灣建築醫學學會專業團隊，運用申租資料為依據，解讀分析民眾需求面向，同時作為未來規畫與營運管理的參考，讓新北社宅政策越趨完善。

新北住都中心選定全新完工招租的「土城員和社宅」為分析依據，從總計2936份有效申請資料中發現，有55％民眾採用現場申請，較網路申請者高出一成；從數據也發現，現場申請因臨櫃收件人員可初步核對送件資料、當面向民眾說明，資料合格率較高，網路申請則需以線上說明、影音教學等輔助民眾，以提升審查合格率。

而再從申請資格、性別比例來看，申請民眾在新北市設籍者高達84％，遠高於就業、就學等身份，申請熱區依序為土城、板橋、中和，呈現相當顯著的地緣性，而申請人性別女大於男，又以20到40歲年齡層的單身女性為最大宗，租屋需求值得關注。

新北住都中心副執行長錢奕綱表示，中心藉由社宅大數據來解讀分析民眾申請樣態，將有助於調整未來招租方向及社區營運管理策略，且當資料樣本數越來越充足後，可透過交叉分析進一步掌握市民實際需求，並優化住戶服務，打造宜居的社宅環境。