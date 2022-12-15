解放軍東風飛彈

台灣計畫為戰機打造更強固的機庫，但專家說，隨著解放軍研製能穿透任何強化戰機基地的短程制導飛彈，這樣做可能沒用。

據《南華早報》（South China Morning Post）15日報導，《漢和防務評論》創辦人兼總編輯平可夫說，中方的彈道飛彈和多管火箭發射系統如今用的是北斗衛星導航，以及終端紅外成像制導系統，讓它們能打擊任何強化的機庫，並精準加以穿透。

他以重4噸的東風-12面對面短程戰術飛彈為例，指出它能武裝燃料空氣彈頭，利用周遭空氣內的氧，來產生高溫爆炸，以撤底摧毀目標。平可夫強調，這些飛彈的圓機率誤差不到1公尺，台灣在面對解放軍時，強化機庫的一切努力都無濟於事。

1位接近解放軍的消息人士說，雖然東風-12原本只供出口，但中方已研製出一系列擁有不同打擊力，能攻擊台灣軍方和政府建築的短程飛彈，同時所有的彈頭圓機率誤差都不到1公尺。

而國防部為了在最大的台中空軍基地打造36座新機堡，擬定了7年計畫，並尋求持續提撥經費。台灣空軍司令部參謀長黃志偉11月在立院審查112年國防部相關預算案時說，要在清泉崗空軍基地打造36座能禁得起東風飛彈打擊的「抗炸機堡」。他說，機堡抗炸力是針對反制解放軍東風系列飛彈1500磅的彈頭來設計，將採用3300磅抗炸力的工法。

國防部2020年送交立法院預算中心的預算書顯示，空軍未來將配合「一機一庫」政策，逐步構建高抗炸係數防護機庫，確保我軍戰力在戰時得以發揮。因此編列了將近44億元預算，預計要在2026年完工。

台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，專家在評估預計會有3300磅抗炸力的機堡時，是根據解放軍的東風-16短程飛彈為準。而這款飛彈能搭載1噸彈藥，射程介於800—1,000公里之間。事實上，當美國聯邦眾議院議長裴洛西8月初訪台後，北京在台灣周邊舉行空前大規模的實戰軍演，在附近水域發射的主要飛彈之一，就是東風-16。他指出，東風-16的酬載量為1噸，有鑑於彈頭快速前進的額外衝擊力，機堡抗力達3,300 磅確實有道理。