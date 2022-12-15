檢調搜新竹市長當選人高虹安的立法院委員辦公室後，帶走辦公室主任陳奐宇（右）及一盒資料。（姚志平攝）

12月25日新任縣市長就任，但新竹市長當選人高虹安今(15)日遭檢調搜索她立委辦公室並約談，檢察官訊問後，如果認定她涉犯重罪且嫌疑重大，並有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，因為羈押期間無法宣示就職，高可能無法在25日擔任新竹市長。

雖然檢方對外不論發言及評論，但這次大動作搜索高虹安的辦公室，且將她辦公室主任陳奐宇帶回訊問，再加上高的男友李忠庭也接受偵訊中，外界推測高涉案的情況恐不單純。

依照檢察官辦案實務做法，15日搜索約談後，高虹安及其男友等人將移送台北地檢署複訊，檢察官依偵訊結果決定是否讓其交保，或向台北地院聲請羈押禁見，不過因聲請庭、律師有閱卷權，如果檢方聲押，預計這場搜索約談最後結果，法院恐16日才會開庭訊問。

法界人士指出，依照高虹安遭爆料指控的內容，她以人頭助理詐領立委助理費、「公積金」，構成《刑法》的使公務員登載不實罪，但如果是支付個人治裝、洗髮、衛生用品等，明顯與職務無關，恐觸犯《貪汙治罪條例》的利用職務詐取財物罪，屬7年以上重罪。