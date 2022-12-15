明明沒懷孕但肚子卻大到像懷胎5月，這到底是怎麼一回事？高雄市一名女子前往泌尿科求診，由於肚子大到像懷孕，醫師還一度以為是孕期頻尿前來就醫，怎料女病患稱自己並未懷孕而是「尿不出來」，一查才發現原來是子宮肌腺瘤塞住尿道。

泌尿科診所醫師張美玉表示，該名女病患前來求診時腹部明顯隆起，看起來就像是已懷胎5個多月，原先以為是孕婦頻尿問題才來問診，但患者卻告知並未懷孕，且出現濃厚尿意卻無法順利如廁，經檢查發現，原來女子患有子宮肌腺瘤，只要脹尿就會壓迫到膀胱跟尿道，導致想尿但又尿不出來，因此膀胱儲存滿滿的尿液，這才造成女病患腹部明顯鼓起，緊急協助導尿後，小腹也瞬間消了下去。

張美玉指出，該名女病患3年前就陸續出現排尿困難，且其實子宮肌腺瘤並不少見，呼籲患有該疾病的女性應該要定期前往婦產科檢查、治療，膀胱隆起被當成孕婦事小，尿不出來對身體健康造成危害才是大事。