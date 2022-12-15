黃健瑋飾演文宣部主任。（大慕影藝、公視提供）

謝盈萱與王淨並肩作戰。（大慕影藝、公視提供）

王淨飾演文宣部組員。（大慕影藝、公視提供）

黃健瑋在前導預告中無奈撞牆。（大慕影藝、公視提供）

大慕影藝繼打造話題台劇《我們與惡的距離》、《做工的人》後，2023年春季即將推出與公視共同出品的台灣首部幕僚職人劇《人選之人—造浪者》，講述一群公正黨文宣幕僚們，在實踐理想的過程中，所面臨價值觀的抉擇與信仰的挑戰。由劇場界票房秒殺劇作家簡莉穎及厭世姬擔任編劇、《與惡》金鐘導演林君陽執導，不僅幕後團隊堅強，首波曝光卡司更包括謝盈萱、王淨、黃健瑋、卜學亮、潘慧如、潘綱大、夏靖庭、高英軒等，詮釋幕僚們日常忙碌且繁瑣的工作，官方今日曝光超前導預告，題材、團隊與金獎陣容再掀討論，被譽為2023年重磅台劇之一，預計明年春季首播。

雙金影后謝盈萱劇中詮釋富有理想的政二代「翁文方」，議員連任失利後被父親安排到公正黨文宣部副主任兼黨部發言人，開拍前謝盈萱曾透過劇組安排和有實戰經驗的幕僚交流，發現幕僚工作比她想像的更複雜，「之前在投射上的想像比較貼近經紀人，但後來發現不只是塑造這個角色，還需要加上創造，而且除了聽幕僚分享怎麼去成就候選人，還了解到他們私下的生活和面相，這對我來說是滿有趣的」。謝盈萱提到，由於政二代的生活脈絡跟家族息息相關，「我需要花時間去理解後，再去形塑這個角色，這部分對我而言是比較困難，但同時也很有趣的挑戰」。

飾演公正黨資深幕僚、文宣部主任「陳家競」的黃健瑋，劇中在總統大選期間和謝盈萱並肩作戰，一同率領文宣部成員操盤選戰，也是領導文宣部前進的動力。黃健瑋透露，當時為專心投入拍攝，婉拒其他戲劇的邀約，「我覺得自己被『陳家競』這個角色佔據了，當下完全沒辦法同時接其他的戲，就連前置準備會卡到《人選》拍攝的也都推了」。黃健瑋提到，開拍前曾與真正的幕僚交流，發現他們既像經紀人，也像製作人或監製，必需處理很多人際關係，有如一門「雜學」，當中聊到幕僚的工作日常，一路從正式到非正式的行程，往往只睡3、4小時就起床，這樣日復一日的生活讓他很有共感，「因為拍片的時候也很不容易見到家人，常常工作跟家庭間的關係很難拿捏」。

《人選之人》是王淨和導演林君陽繼《愛情白皮書》後二度合作，過去多詮釋學生妹的她，這次終於正式「登大人」，飾演冷靜處事的公正黨文宣部組員「張亞靜」，是翁文方的強力夥伴，其背後卻有不為人知的神祕過往。王淨坦言，除了有很多專業台詞，又跟不少厲害的演員前輩們合作，直呼「壓力真的爆大」，也形容張亞靜是自己遇過角色中最特別的，「她不是典型溫良恭儉讓的女孩，最後我完全讓她進入我的身體裡，開始同情她、體會她的難過、為她哭泣、為她生氣、為她開心，一路下來我們是很好的戰友！」

今日曝光的超前導預告，出現劇中在北門廣場盛大造勢的場面，謝盈萱以發言人之姿，在台上熱血帶動氣氛，高呼「公正黨！當選！」、「未來一定贏！」口號，黃健瑋則在黨部辦公室一臉無奈地用頭撞牆，並被飾演公正黨副秘書長的卜學亮要求處理一則鳥新聞，悠悠一句「星星之火，可以燎原…」，帶出選戰期間，幕僚們因應各方心機與攻防只是生活日常。

日前官方釋出的《人選之人》前導海報，暗藏的許多彩蛋也引發劇迷熱烈討論，除了從輪廓、髮型等線索推敲出翻白眼、被堵麥的封面人物就是謝盈萱，標題也暗示劇情有關的神祕線索，麥克風上更出現《我們與惡的距離》裡的「品味新聞台（SBC）」，令劇迷們又驚又喜。前導海報是由曾為三金典禮主視覺操刀的知名設計師方序中，攜手台灣旅日鬼才藝術家李漢強，一同完成精彩吸睛的手繪風格海報，兩大設計師聯手合作消息一出，也引起關注藝術潮流文化的粉絲熱烈討論。

《人選之人—造浪者》為公視與大慕影藝共同出品，華研國際音樂、樂到家國際娛樂、大慕可可、影響原創聯合出品，此作品並獲文化內容策進院「內容開發專案計畫」的支持。故事講述距離總統大選不到一年，火熱的選戰檯面下，為搶得先機，文宣部做梗圖、拍影片、辦活動製造聲量已是每日家常。然而一場溫馨拜票早餐會上，候選人竟意外被狗咬了？！一連串荒誕的政治攻防於焉展開，這群年輕幕僚在應接不暇的繁瑣中，不斷面臨著價值觀的抉擇和信仰的挑戰，當關鍵時刻來臨，他們能否乘勢而起，站上浪頭？全劇預計於2023年春季上檔。