花蓮發生芮式規模6.2大地震，雲林縣海區麥寮鄉最大震度4級，山區斗六市3級，全縣民眾都明顯感到搖晃，麥寮鄉1名漁民說他在魚塭作業，感到天搖地動；斗六市民在網路上表示，人剛好在圖書館內，原本很安靜，地震晃很大，讓大家驚呼連連。

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