規模6.2地震全台有感！ 雲林斗六、麥寮晃很大 12:472022/12/15 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮發生規模6.2地震，雲林縣斗六、麥寮晃很大。（摘自中央氣象局／張朝欣雲林傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮發生芮式規模6.2大地震，雲林縣海區麥寮鄉最大震度4級，山區斗六市3級，全縣民眾都明顯感到搖晃，麥寮鄉1名漁民說他在魚塭作業，感到天搖地動；斗六市民在網路上表示，人剛好在圖書館內，原本很安靜，地震晃很大，讓大家驚呼連連。 索羅門群島爆規模7大地震 深度13公里 美示警「危險海嘯波」 澳洲新南威爾斯州承認防疫罰單含糊 撤6.2億罰款 墨西哥外海遭規模6.2地震襲擊 #規模6.2 #雲林 #斗六 #麥寮 #震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今冬太熱台西文蛤整池暴斃 張麗善籲中央救助 10:592022/12/12 寶島 雲林台西文蛤大量暴斃 張麗善籲中央救助 04:102022/12/13 地方新聞 極淺地震！規模6.2 全台猛晃 花蓮震度5級 12:082022/12/15 生活 印尼東爪哇規模6.2地震 暫無海嘯警報 15:252022/12/06 國際 等了22年！ 新竹竹蓮國小多功能活動中心明年啟用 12:162022/12/14 寶島 雲林鄉鎮市長 民進黨版圖縮減 無黨籍逾半 04:102022/11/27 地方新聞 花蓮芮氏規模6.2地震 中捷降速車巡後恢復正常運轉 12:332022/12/15 生活 一級戰區麥寮鄉 5候選人最後衝刺 04:102022/10/31 地方新聞 雲林麥寮有錢 體適能中心擬永久免費 04:102022/12/06 地方新聞 影》秘魯政壇大地震！總統遭彈劾罷免 遭警扣押 副座上位成首位女總統 07:002022/12/08 國際 雲林張麗善大埤談願景 劉建國麥寮拜票 04:102022/11/04 地方新聞 雲林縣20鄉鎮市長當選名單出爐 麥寮鄉長蔡長昆勝出 20:482022/11/26 政治 雲林麥寮鄉長戰況激烈 某候選人出奇招：歡迎大家來玩 15:082022/11/25 政治 規模6.2大地震 嘉義4級超有感 網友：搖好大！嚇死！ 12:352022/12/15 生活 劉建國麥寮掃街 提出雲林「雙技」農業政見 18:362022/11/03 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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