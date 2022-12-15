梁嫌曾跑到工地偷竊但被人發現就跑到廁所躲藏。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄大寮區一處工地因機具遭竊報警，警方循線掌握嫌特徵，鎖定36歲的梁姓男子及她的太太陳姓女子涉案，梁男還跑到另一處工地想偷竊工具，被人發現跑到廁所躲起來，雖然他矢口否認，但他們偷遍不少工地和工具室，警方蒐證後並於一個廢棄穀倉內，起獲大量的贓物，如一處小型拍賣場。

林園分局大寮分駐所11月底接到民眾報案，指稱在工地內的機具遭竊，大寮所長曾富達立即成立專案小組，積極調閱監視器，迅速掌握犯嫌特徵，鎖定家住大寮區36歲的梁姓男子及她的太太21歲陳姓女子涉有重嫌。

這名梁姓嫌犯戒不掉偷竊的壞習慣，1日時跑到另一處工地疑似是又想偷東西，被人發現跑到廁所內躲起來，當場人贓俱獲，警方獲報到場時，他還辯稱是半夜經過工地，因為尿急才跑到工地內的廁所，不斷狡辯推罪，矢口否認，狡猾的程度讓員警印象深刻。

經警方調查，該對夫妻檔偷遍不少工地和工具室，並將工具放到網路上拍賣。警方蒐證後並掌握梁嫌的動態，於9日將2人查緝到案，並在一個廢棄穀倉內，起獲大量的贓物，從貴重的水平校正儀，至一般的工具鉗子，F夾一應俱全，查扣的贓物擺開後，彷彿是一處小型拍賣場，這次無法再以路過上廁所脫罪，只能乖乖認栽。另外，也在他們家中的房間內查獲1包毒品安非他命，全案詢問後依竊盜案、毒品危害防制條例依法送辦。

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