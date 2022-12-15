大陸國家統計局網站15 日消息，大陸面對更趨複雜嚴峻的國際環境和國內疫情多發廣發等多重挑戰，11月分落實高效統籌疫情防控和經濟社會發展，切實抓好穩經濟各項政策舉措，國民經濟保持恢復態勢，投資規模繼續擴大，市場價格總體平穩，新動能持續成長，民生保障有力有效，經濟社會大局穩定。總的來看，11月國民經濟頂住國內外多重超預期壓力，保持恢復態勢，總體運行在合理區間。但國際環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復基礎仍不牢固。

一、農業生產形勢較好，糧食產量再創新高

秋糧再獲豐收。大陸秋糧產量1兆0220億斤，比上年增加42.5億斤，增長0.4％。全年糧食產量繼續增加。大陸全國糧食總產量達到1兆3731億斤，比上年增加73.6億斤，增長0.5％，連續8年穩定在1.3兆斤以上。穀物產量1兆2665億斤，增長0.1％。其中，小麥產量2754億斤，增長0.6％；玉米產量5544億斤，增長1.7％。豆類產量470億斤，增長19.6％。糧食播種面積增加。大陸糧食播種面積17.75億畝，比上年增長0.6％，連續3年增加。豆類播種面積1.78億畝，增長17.4％；其中，大豆播種面積1.54億畝，增長21.7％。

二、工業生產持續增長，高技術製造業增長較快

1-11月份，大陸全國規模以上工業增加值同比增長3.8％。分三大門類看，採礦業增加值同比增長7.6％，製造業增長3.3％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.8％。高技術製造業增加值同比增長8.0％。分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長3.5％；股份制企業增長4.9％，外商及港澳台商投資企業下降0.3％；私營企業增長3.2％。分產品看，新能源汽車、太陽能電池、移動通信基站設備等綠色智慧產品產量同比分別增長100.5％、44.1％、22.2％。11月，大陸規模以上工業增加值同比增長2.2％，環比下降0.31％。其中，採礦業增加值同比增長5.9％，製造業增長2.0％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降1.5％。11月，製造業採購經理指數為48.0％。1-10月，大陸規模以上工業企業實現利潤總額6兆9768億元（人民幣，下同），同比下降3.0％。

三、服務業生產放緩，現代服務業增勢較好

1-11月，大陸服務業生產指數同比下降0.1％，1-10月為增長0.1％。其中，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，金融業生產指數分別增長11.0％、5.4％。11月，大陸服務業生產指數同比下降1.9％。其中，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，金融業生產指數分別增長10.2％、7.3％，分別比上月加快1.0、0.9個百分點。1-10月份，規模以上服務業企業營業收入同比增長4.2％；其中衛生和社會工作，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，科學研究和技術服務業企業分別增長8.9％、8.2％、8.2％。11月，服務業商務活動指數為45.1％；其中，郵政、貨幣金融服務、資本市場服務、保險等行業商務活動指數位於55.0％以上較高景氣區間。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為53.1％。

四、市場銷售略減，基本生活類商品銷售和網上零售較快增長

1-11月，社會消費品零售總額39兆9190億元，同比下降0.1％。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額34兆5853億元，同比下降0.1％；鄉村消費品零售額5兆3337億元，增長0.2％。按消費類型分，商品零售35兆9406億元，同比增長0.5％；餐飲收入3兆9784億元，下降5.4％。基本生活消費穩定增長，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品零售額分別增長8.5％、5.3％。大陸網上零售額12兆4585億元，增長4.2％。其中，實物商品網上零售額10兆8098億元，增長6.4％；占社會消費品零售總額的比重為27.1％，比1-10月提高0.9個百分點。11月份，社會消費品零售總額3兆8615億元，同比下降5.9％，環比增長0.15％。其中，商品零售3兆4180億元，同比下降5.6％；餐飲收入4435億元，下降8.4％。

五、固定資產投資規模繼續擴大，高技術產業投資較快增長

1-11月，大陸全國固定資產投資（不含農戶）52兆0043億元，同比增長5.3％。分領域看，基礎設施投資同比增長8.9％，製造業投資增長9.3％，房地產開發投資下降9.8％。大陸商品房銷售面積12兆1250萬平方米，同比下降23.3％；商品房銷售額118648億元，下降26.6％。分產業看，第一產業投資同比增長0.7％，第二產業投資增長10.1％，第三產業投資增長3.2％。民間投資增長1.1％。高技術產業投資增長19.9％，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長23.0％、13.2％。高技術製造業中，醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電子及通信設備製造業投資分別增長28.3％、28.2％；高技術服務業中，科技成果轉化服務業、電子商務服務業、研發設計服務業投資分別增長26.1％、24.4％、21.2％。社會領域投資增長12.5％，其中衛生、教育投資分別增長29.3％、7.5％。11月份，固定資產投資（不含農戶）環比下降0.87％。

六、貨物進出口保持增長，貿易結構繼續優化

1-11月，貨物進出口總額38兆3369億元，同比增長8.6％。其中，出口21兆8335億元，增長11.9％；進口16兆5033億元，增長4.6％。一般貿易進出口占進出口總額的比重為63.8％，比上年同期提高2.2個百分點。民營企業進出口占進出口總額的比重為50.6％，比上年同期提高2.2個百分點。機電產品出口同比增長8.4％，占出口總額的比重為57.1％。11月，貨物進出口總額3兆7048億元，同比增長0.1％。其中，出口2兆0996億元，增長0.9％；進口1兆6052億元，下降1.1％。進出口相抵，貿易順差4943億元。

七、就業形勢基本穩定，城鎮調查失業率略有上升

1-11月，大陸城鎮調查失業率平均值為5.6％。11月，大陸城鎮調查失業率為5.7％，比上月上升0.2個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.5％；外來戶籍勞動力調查失業率為6.2％，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為6.0％。16-24歲勞動力調查失業率為17.1％，比上月下降0.8個百分點；25-59歲勞動力調查失業率為5.0％，比上月上升0.3個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為6.7％。全國企業就業人員周平均工作時間為47.7小時。

八、消費者物價同比漲幅回落，生產者物價同比下降

1-11月，大陸消費者物價指數（CPI）同比上漲2.0％。11月份，消費物價同比上漲1.6％，漲幅比上月回落0.5個百分點；環比下降0.2％。分類別看，食品菸酒價格同比上漲3.0％，衣著價格上漲0.5％，居住價格下降0.2％，生活用品及服務價格上漲1.5％，交通通信價格上漲2.9％，教育文化娛樂價格上漲1.3％，醫療保健價格上漲0.5％，其他用品及服務價格上漲2.3％。在食品煙酒價格中，鮮菜價格下降21.2％，糧食價格上漲3.0％，鮮果價格上漲9.6％，豬肉價格上漲34.4％。扣除食品和能源價格後的核心CPI同比上漲0.6％，漲幅與上月持平。

1-11月，大陸工業生產者出廠價格、工業生產者購進價格同比分別上漲4.6％、6.7％。11月，全國工業生產者出廠價格同比下降1.3％，環比上漲0.1％；工業生產者購進價格同比下降0.6％，環比持平。