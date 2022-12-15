新竹科學園區15日於園區同業公會舉行42周年園慶，園區同業公會李金恭理事長、新竹縣長楊文科、新竹市副市長李世珍等人均到場為竹科慶生，現場並頒發本年度「優良廠商創新產品獎」、「​研發成效獎」、「​廢棄物減量及循環經濟績優企業獎」等，場面隆重溫馨。

竹科管理局長王永壯致詞時，首先感謝園區的產業先進與園區夥伴，是台灣經濟發展轉型的重要推手，期許全球知名的新竹科學園區續創佳績。

王永壯表示，為厚實台灣半導體競爭力，擴建寶山一、二期基地，建設都十分順利，園區擴建中難免造成交通壅塞，聽到很多廠商、居民反映，他也在此致歉，為此科管局也會規畫擴建聯外道路，改善整體交通。

王永壯也細數園區擴建及廠房建設進度，他表示，科管局致力成為園區廠商及從業人員更強而有力的後盾，今年8月在新竹園區內設置篤行非營利幼兒園，未來也將於X基地設立非營利幼兒園，要讓家長能安心就業，打拚事業。

今年園慶的主軸是「以創新為動力，以永續為核心」，王永壯表示，面對2050淨零碳排的趨勢以及全球產業競局的快速變化，科技產業首當其衝面臨機會與挑戰，竹科作為全球重要的高科技聚落，科管局以創新為動力，期待能驅動台灣下世代產業的成長與爆發，此外，也要以永續為核心，建構產業鏈結與合作共生機制，逐步建立園區永續文化。

新竹市副市長李世珍也到場赴祝賀，她表示，竹科在全球疫情、通膨等影響下，仍然逆勢成長，去年更創造超過1.5兆元產值、提供超過17萬個工作機會，讓台灣的尖端科學研究在國際上佔有舉足輕重的地位。她也提到，竹科所帶來的大規模經濟產值與就業機會，讓這座歷史悠久的文化古城脫胎換骨，轉變為科技之都，成為名符其實的「台灣矽谷」。