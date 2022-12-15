聯準會一如預期縮小升息幅度至50個基點，但會後聲明和主席鮑爾會後發表的談話都指向升息期將拉長，而最終利率也將高於原先預期，受此打擊，隔夜美股由升轉跌。周四香港恆生開低走低，目前跌近200點或1.1%，報19475.05點，稍早前一度跌逾400點。中國國家統計局公布「三頭馬車」數據，其中社會零售額跌幅超出預期，亦給港股帶來壓力。

恆生科技股指數跌1.54%，成分股跌多漲少。華虹半導體、攜程集團逆勢勁揚逾4%，表現最佳。明源雲跌6.23%，跌幅最大。

攜程第三季轉虧為盈，淨賺2.7億元人民幣。

中國政府可能砸下1兆元人民幣扶植本地半導體業的題材持續帶來支撐，除華虹一度漲逾6%外，中芯國際目前上漲1.5%，稍早前一度漲近3%。

阿里巴巴跌3%，《金融時報》報導，日本軟銀旗下英國晶片設計公司安謀（ARM）已確定美英兩國不會批准該公司向中國出售最新的Neoverse V架構，這表示阿里巴巴未來將無法採購一些最先進的晶片設計。受此拖累，阿里健康、騰訊、快手、美團、京東均走跌。