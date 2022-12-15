淨零碳排與運具低碳化成世界潮流，經濟部提出明年至2026年規模達58.85億元新一期方案，持續提供民眾購車誘因，推動整體電動機車數量，推動業者設置充換電站，並持續辦理機車行低碳補助，此案15日經行政院會核定通過。據經濟部估算，明年可望補助10.2萬輛，4年下來，期望能達成50萬輛受惠的目標。

經濟部指出，為落實2050淨零碳排總目標，明年起連續補助重型及輕型等級每輛7000元、小型輕型等級每輛5100元；另外，環保署提供1000元收購民眾汰舊換新購電動機車的碳權獎勵金，補助一路到2026年底。

經濟部統計，自2018年推動電動機車產業至今，累計補助民眾購車逾50萬輛，且電動機車保有量由0.8％提升至4.26％；充換電站截至2017年僅有1825站，期間帶動帶動業者設置3553站，未來也將加強廣度及深度，持續完善使用環境。

同時，經濟部為推動機車行轉型，也提供相關受訓課程及補助，累計至今年已逾7000家車行取得證書；經濟部說，電動機車政策推動至今成效顯著，下一階段仍將務實推動機車行公正轉型，帶動電動機車產業發展。

經濟部政務次長曾文生表示，經分年試算，明年預算估計可補助10.2萬輛電動機車，逐年會陸續增加，4年計畫目標是50萬輛，他強調，此案特殊之處在於，計畫立意並非只是補助電動機車，其實是在整備未來電動機車快速發展的環境，包括增加充、換電站，非六都以外的區域將加強補助，並增設電動機車修車行，建構維修保養環境。