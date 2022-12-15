立委陳玉珍等人日前組團，赴陸商討金門高粱酒遭禁止輸入及小三通遲遲未開等事項，但行政院長蘇貞昌稱若開啟小三通，對岸恐會來台搶藥，引起各界討論。對此，衛福部長薛瑞元昨（14）日喊出「量大不用查」打臉蘇貞昌，國民黨立委賴士葆也說，「難怪最新的民調顯示有過半的民眾要蘇貞昌盡快總辭」。

蘇貞昌近來針對小三通議題，嗆出一句「如果輕率的大開國門，過去大陸到香港搶藥的情況大家都知道」，引起各界議論，但有醫師鄉民指出，過去各國政府為確保物資充足，口罩、快篩、疫苗及各種藥物都準備到滿出來，「所以其實現在中國開始搶物資，全世界應該要感到皆大歡喜」。

薛瑞元昨日也表示，藥物存量都在食藥署的掌握中，若有異常缺貨會迅速處理，雖然某知名品牌不時會有供不應求的狀況，但類似的學名藥非常多，台灣的藥廠也都能製造，不用擔心缺貨問題。

對此，賴士葆狂酸，蘇貞昌以「大陸搶藥」來阻擋小三通，但沒多久就被薛瑞元打臉，「整天只會高舉抗中大旗阻擋台灣人民方便回台的小三通，難怪最新的民調顯示有過半的民眾要蘇貞昌盡快總辭」。