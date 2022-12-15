香港亞洲電影節開幕影片，以及韓國釜山國際電影節入選「亞洲電影之窗」的《過時．過節》，由新銳導演曾慶宏執導，集合亞太及香港電影金像獎影后毛舜筠、金馬獎影帝謝君豪、香港人氣團體MIRROR成員呂爵安、盧瀚霆，演員談善言、以及今年甫以《窄路微塵》入圍金馬獎最佳女主角的袁澧林共同演出。

《過時．過節》在香港感動口碑沸騰，票房衝破1000多萬港幣（近5000萬台幣），之前已在金馬影展首映不僅電影票完售，映後更傳出好口碑，毛舜筠精湛演技也被列入本屆「金馬影后遺珠」名單。

《過時．過節》是一部深刻描繪家人關係的電影，故事從一頓混亂難堪的冬至團圓飯，成了一家人王不見王作為開端，一個家庭因8年前一場混亂飯局發生後，從每個家庭成員、不同的角度所引發出心中的矛盾，而全家人這8年來心中的希望卻是再一起和和樂樂吃一頓團圓飯。

電影雖定於明年2月才在台上映，然片商特別選在今年冬至12月22日與華山光點電影館合作《過時．過節》冬至特別限定放映，映後還將發送湯圓，除了《過時．過節》，還包括劉若英主演的短片《家家》。