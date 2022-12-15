頭份永貞宮2022年寒冬送暖活動，15日上午在三灣鄉公所舉行，永貞宮主委張淑芬感謝三灣鄉公所協助發放作業。（謝明俊攝）

頭份永貞宮2022年寒冬送暖活動，15日上午由主委張淑芬率隊在三灣鄉公所舉行。（謝明俊攝）

頭份永貞宮2022年寒冬送暖活動，15日上午在三灣鄉公所舉行，主委張淑芬向民眾致意。（謝明俊攝）

頭份永貞宮2022年寒冬送暖活動，15日上午在三灣鄉公所舉行，主委張淑芬向民眾致意。（謝明俊攝）

寒冬屆臨，頭份永貞宮2022年寒冬送暖活動，從12月15、16日連續2天，先後在三灣鄉公所及頭份市永貞宮舉行，永貞宮這項義舉已行之有年，每年都對頭份、造橋、三灣等地低收入戶發送慰助金，15日上午永貞宮主委張淑芬及全體委員等，親赴三灣鄉公所發放慰助金，16日則在永貞宮發放頭份市及造橋鄉等地區的低收戶，今年總共發送560戶，期望能發揮拋磚引玉的效果，讓社會更溫暖。

頭份永貞宮是頭份地區客家庄首座以媽祖為祭祀主神的宮廟，成為頭份地區重要的媽祖信仰中心，永貞宮秉持媽祖慈悲為懷精神，從多年前開始，利用每年歲末寒冬之時，購買各種民生物資發放給頭份、造橋及三灣等地弱勢家庭。

苗栗縣議員張淑芬接任永貞宮主委以來，維繫這項傳統，但她見到有些年邁長者前來領取食米、用油時，非常不便，為了方便弱勢長者，張淑芬經與廟中委員開會討論後，決定從2019起改發慰助金，避免長輩舟車往返搬運不便之苦。

2022年永貞宮歲末寒冬送暖活動，從12月15日開始，15日上午9時30分，張淑芬偕同總幹事張吳祥及多名委員抵達三灣鄉公所，將獎助金交由公所人員協助發放，鄉公所特別感謝永貞宮愛心造福鄉里。永貞宮還指派專人親自送到部分長者家裡簽收，以減少長輩往返。永貞宮並感謝三灣鄉公所全力協助發放作業，共同為弱勢家庭盡一份心力。

寒冬送暖活動第2天將在永貞宮舉行，對設籍頭份市及造橋鄉的低收入戶，發放每人1千元的慰助金，廟方先請鄉市公所提供名冊後，依名冊寄發通知單，再由當事人持通知單、身分證及印章到場領取。今年永貞宮共發送560戶弱勢家庭慰助金，包括了三灣鄉42戶、造橋鄉65戶、頭份市453戶，期望能對這些弱勢家庭略盡棉薄之力。