美國聯邦眾議院議長裴洛西的夫婿保羅遇襲案今天舉行聽證會，根據法庭播放的調查人員問話錄音，攻擊保羅的男子說，他用鐵鎚打人之前，氣氛還挺融洽的。

法新社報導，42歲的德帕佩（David DePape）出現在舊金山法庭的聽證會，以確定此案是否要開庭審理，檢方在法庭播放調查人員在醫院對德帕佩的部分問話內容。

這位前裸體運動者否認謀殺未遂等控罪，他告訴警方，10月間闖入裴洛西（Nancy Pelosi）加州寓所原本是想綁架裴洛西，但他卻看到了82歲的保羅（Paul Pelosi）。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，這位加拿大公民表示，他告訴保羅，他無意自首。

德帕佩在對調查人員的錄音中說：「我幾次出言威脅，除此之外還挺融洽的。」

但「舊金山紀事報」表示，德帕佩衝向保羅時，「用盡全身力氣」。

美國司法部表示，德帕佩打算捆綁裴洛西，如果她不承認民主黨的「謊言」，就用鐵鎚敲碎她的膝蓋骨。

事發時，裴洛西不在家中。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111215