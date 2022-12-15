中國駐聯合國代表團網站15日消息，代表團副代表耿爽在聯合國經濟社會理事會發言，反對開除伊朗聯合國婦女地位委員會成員國地位。

耿爽表示，中方支持委內瑞拉代表捍衛《聯合國憲章》之友小組所作發言。反對經社理事會通過開除伊朗婦女地位委員會成員國地位決議。強調這分由美國代表團起草的決議草案，動機不純，破綻百出。

耿爽稱，這分決議草案根本於法無據。經社理事會議事規則沒有關於開除婦地會成員國地位的規定。強行剝奪經過經社理事會民主選舉獲得的婦地會成員國之地位，將開創非常危險先例。這分決議草案完全是強加於人，提案國自始至終拒絕對話溝通。這分決議草案無助於問題解決。如果草案通過，不僅不會對緩和當前伊朗國內的局勢起到建設性作用，反而會激化矛盾、加劇對抗，使事態更加複雜。這分決議草案並非真正關心伊朗婦女。是提案國赤裸裸的霸凌、虛偽和雙標。

耿爽強調，伊朗代表已發言介紹有關情況。相信伊朗政府和人民能夠妥善處理國內有關問題。中國是人權事業和婦女事業的積極宣導者和支持者，一貫主張堅持真正的多邊主義，堅持國際法和多邊規則，在尊重各國主權和國情的前提下，基於平等和尊重開展建設性對話與溝通。中方認為，用開除伊朗婦地會成員國地位的方式來處理人權問題和婦女問題，只會開啟危險先例、發出錯誤信號、產生不良後果。