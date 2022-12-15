光學玻璃透鏡大廠保勝光學（6517）今（15）日以每股32.8元掛牌上櫃，一早就逆勢跳空開高，以站穩50元大關的強勁氣勢開盤，盤中高點一度來到59.3元，一舉寫下興櫃掛牌以來的新高，蜜月行情順利啟航。

保勝光學是國內少見以製造大尺寸玻璃光學透鏡為主的光學廠，競爭者多為國外同業，近期朝半導體及AOI檢測、國防、航太產業拓展終端應用，同時繼續固守產品營收大宗的運動光學和高階投影設備。

高階投影設備可依照投影環境區分為家用、商用、教育會議、專業劇院等類型，專業劇院所使用的投影鏡頭尺寸較大，投影在劇院大螢幕對畫面的解析度、透光率、色彩和性能要求較高，屬最高階產品，目前投影市場的產品解析度多為4K2K、總像素達800萬以上的超高解析電視，同時往8K4K的規格發展。

保勝光學指出，高規格的劇院型投影鏡頭必須以玻璃鏡片製造方能取得較理想的投影效果，高製造技術門檻也可取得較大獲利空間，此亦為保勝光學專長的產品類別。

據資誠聯合會計師事務所（PWC）2021年全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告中指出，全球整體娛樂暨媒體業從2020到2025年間營收可望成長到2.6兆美元，其中電影產業年複合成長率可達29％，是未來五年娛樂暨媒體產業成長動能。

投影設備類產品佔保勝光學營收比重在2022年Q3佔31％，保勝光學看好未來疫情因素逐漸減輕、影視娛樂產業回溫，可望隨投影解析度升級帶來商機，正著手開發更高解析度的8K4K短焦劇院投影鏡頭和超高亮度的投影鏡頭，有望開拓IMAX、戶外電視牆或公共場域、儀控設備等新的應用市場。

至於運動光學類產品，2022年第三季佔保勝光學營收43％，近三年來受新冠肺炎疫情影響，賞鳥、打獵、射擊、天文觀星等人與人之間較少近距離接觸的戶外運動因此蓬勃發展，望遠鏡和瞄準鏡的使用需求隨之增加。

產業調查研究機構GII指出，全球運動光學市場規模在2020～2027年預計以3.1％的年複合成長率成長，2027年可達26億美元。望遠鏡還可用在全球導航衛星系統，統計數據機構Statista統計，全球導航衛星系統市場規模，預計從2019年的1701億美元，至2029年將擴大至3622億美元，年複合成長率達8％。

保勝光學指出，運動光學設備強調品質與耐用，產品朝高品質、抗震、防水、耐高低溫等嚴苛環境中使用，以便能在－40℃至70℃的環境下正常使用，部分高階產品更要求達到耐水深4公尺、抗震能力30G的性能和規格。鏡片表面精度是鏡頭影像品質的關鍵與衡量鏡片製程能力的指標，保勝光學目前的大尺寸玻璃鏡片製造能力，鏡片精度足以應對工業與半導體檢測產業的相關應用、運動光學、劇院投影所需，同時期許未來將持續挑戰製程難度更高的高精度大尺寸非球面鏡片與精度要求更苛刻的半導體產業的光學元件。

保勝光學11月營收5759.2萬元，年增4.68％；1～11月累計營收5.1億元，年增26.97％；累計前三季營收3.96億元，年增 32.82％，稅後淨利8578.7萬元，年成長279.47％，換算EPS 3.07元，超越去年全年的2.18元。

保勝光學的產品發展方向朝向少量多樣、高利基、專業性及非消費性產品為主，產品組合不易受市場景氣波動影響，不斷提升鏡片產品精度的製程能力，將有助於爭取更多元化、更高難度及獲利空間更高的訂單。