歐盟為我國第四大出口市場，我國在歐盟最具市場競爭力的產品為積體電路及電動自行車，今年1至9月我國積體電路在歐盟進口市場市占率20.8％，居各國之冠，較去年全年18.7％上升2.1個百分點；肺炎疫情改變通勤習慣，加上環保考量及政府補助政策，推升需求，帶動我國電動自行車在歐盟持續熱銷，2022年1至9月我國電動自行車在歐盟市占率53.1％，雖較2021年全年下降4.4個百分點，仍居各國之冠。

歐盟為我國第四大出口市場，2019至2020年受到歐盟對進口鋼品實施防衛措施、美中貿易紛爭牽連，以及Covid至19肺炎疫情等因素影響，我國對歐盟出口連續2年呈現負成長，2021年隨著疫情趨緩，全球景氣回溫，車用電子、高效能運算等半導體需求殷切，加上筆電、伺服器等遠距設備以及電動自行車需求暢旺，帶動我國對歐盟出口318億美元，創歷年新高，年增38.9％。

2022年受俄烏戰爭、通膨壓力攀升、終端市場需求放緩，加上比較基期較高，累計1至11月增幅縮小至11.6％。按歐盟成員國觀察，今年1至11月我國出口歐盟以德國81.7億美元（占25.3％）居首、荷蘭80.9億美元（占25.1％）次之，義大利27.0億美元（占8.4％）居第3，前3大國家合占我國出口歐盟58.8％。

我國在歐盟最具市場競爭力的產品為積體電路及電動自行車，今年1至9月我國積體電路在歐盟進口市場市占率20.8％，超越馬來西亞，居各國之冠，較上年全年之18.7％上升2.1個百分點，而由於國際大廠在以色列擴大投資晶圓廠，致以色列對歐盟出口積體電路大幅成長，2022年1至9月市占率9.5％超越美國，排名第4名。

另，肺炎疫情改變通勤習慣，加上環保考量及政府補助政策，推升歐洲人對電動自行車的需求，帶動我國電動自行車在歐盟持續熱銷，2022年1至9月我國電動自行車在歐盟市占率53.1％，雖較2021年全年下降4.4個百分點，仍居各國之冠，大幅領先二、三名的瑞士（市占率15.6％）、越南（市占率12.3％），中國大陸則居第四名（市占率9.0％）。