搶攻聖誕節、跨年與春節送禮與宅食商機，名廚林泉領軍的MMHG湘樂餐飲集團（MUME Hospitality Group），今年首度進軍節慶伴手禮市場，即日起於線上平台TASTE by MMHG（www.taste.mmhg.co）推出鍋煮香料熱紅酒、森杉巧克聯名聖誕花圈、職人豐味蘿蔔糕、新春有魚、烏金雙福、baan新春團圓年菜等聖誕與新年組合，售價自890元至1,880元，結合迷人風味與創新的外盒包裝，標榜從裡到外都重新詮釋對年禮的想像，送禮或自用相宜，用美味與質感傳達隆情厚誼，一起迎來嶄新美好的一年。

名廚林泉領軍的MMHG湘樂餐飲集團（MUME Hospitality Group）為發展多元面向的餐飲體驗，自2021年打造電商品牌「TASTE by MMHG」，由品牌團隊與旗下餐廳共同挑選並研發出美味、在地且更加精緻的產品，共構美好餐桌與質感生活的願景。來自南法「飛鳥酒莊 白中白無酒精氣泡酒」，曾是英國Tatler雜誌推薦給女王伊莉莎白二世戒酒後也可以喝的無酒精飲品，帶有柳橙與蜂蜜的甜美，也有入桶的酵母與堅果香氣。保留黑莓與櫻桃韻味的「法國PIERRE ZERO 夏凡尊爵無酒精紅酒風味飲」，飽滿風味更能滿足嗜酒之人的味蕾，單喝有趣，還能與獨家配置的風味香料包與果醬煮成熱紅酒。

「鍋煮香料熱紅酒組」三件組，提供經典風味、台灣風味及花草茶三種風味選擇，亦可視個人喜好加入在地品牌「在欉紅」三星茂谷柑果醬來增添新鮮的酸甜氣息，有趣又療癒的烹煮過程，更是獨享及分享都適合的幸福滋味。

為打造更有儀式感的聖誕節，MMHG湘樂餐飲集團特別聯手寒舍集團專屬花藝室《寒舍花譜》推出「森杉巧克聯名聖誕花圈組」，利用新鮮雪松與大圓尤加利，法式手綁成優雅的聖誕花圈，再與包裹焦糖與黑可可粉的焦糖榛果巧克力作為冬日贈禮，帶來滿室的浪漫與可可香。

MMHG湘樂餐飲集團並特別將賀年最具代表性的蘿蔔糕進行口味研發，結合海陸滋韻推出「職人豐味蘿蔔糕禮盒組」，嚴選南門市場70年臘肉舖與師傅秘製XO醬，調和鮮明清香的白蘿蔔與米漿，用料豪邁，每一口都吃得到海潮鮮香與傳統臘肉的豐富滋味。同時，品牌亦準備了走春拜年必備的常溫伴手禮，「新春有魚烏魚子蛋捲禮盒」重現飽滿蛋香揉進冠軍烏魚子的奢侈海味。

超薄肉紙推出「烏金雙福年節禮盒」兩款年節禮盒組，層層酥脆，口口驚艷，搭配風格大膽且新穎的抽拉設計，外層溫潤棉紙傳遞出品牌質感，不僅送禮體面大方，更是味蕾及視覺的雙重饗宴。MMHG湘樂餐飲集團旗下泰式家常料理餐廳baan則推出「baan2023新春團圓年菜組」精選五道原汁原味的道地泰式家常菜，包含綠咖哩燉雞、酸辣滷肉、東蔭湯、魚餅等，搭配特色手工秘製醬料，只要簡單復熱就能隨時享用在餐廳現做般的美味，輕鬆成為餐桌上的亮點，讓新年餐桌有酸辣香甘甜，還有家的味道。

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