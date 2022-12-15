央行限貸令、金管會打炒房等政策，近兩年排山倒海而來，衝擊房市效應全面正全面發威！據住展雜誌今（15）日最新統計，今年截至12月9日止，北台灣房貸成數8成以上的高銀貸建案，比重剩下縮到4分之1、創5年新低。

住展雜誌調查的高銀貸建案，是指銀行房貸成數8成以上，不含信貸、建商公司貸，今年以來，累計共計238個，僅占整體建案約25.4％，不僅較2021全年大減約20.75個百分點，更是2017年以來新低紀錄。代表今年每4個新建案中，僅剩1個建案提供高銀貸方案。

住展雜誌企研室經理成采錡認為，今年高銀貸建案比例大幅下滑，與中央機關頻頻出招，強化銀行對不動產授信的風險控管有關。如央行推出被視為「史上最嚴」的第四波房市管制措施，限制豪宅與第三戶以上房貸最高成數，金管會則啟動不動產授信業務專案金檢、調整不動產抵押貸款適用風險權數等措施，緊盯不動產貸款集中度，使銀行對新房貸戶縮手。

成采錡表示，此外，日前全球股債市場震盪影響淨值，各銀行為穩住資本適足率，也縮減不動產放款。

調查顯示，北台灣各縣市高銀貸建案數，以桃園市111個為最多，排名第二為新北市65個，後依序為新竹縣市27個、台北市18個、宜蘭縣12個、基隆市5個。

從高銀貸建案占比來看，北台灣前三名分別是基隆市55.56％、桃園市37％，以及新北市29.68％。

考慮目前房市已逐漸轉向買方市場，成采錡建議，民眾可與賣方磋商，在房屋買賣契約中增訂但書，如房貸不足成交價8成，買賣合約自動解除等，降低房貸條件不如預期，導致首付款大增的風險。