據香港《經濟日報》報導，美國參議院內部一致同意通過一項法案，禁止聯邦僱員在政府設備上下載或使用社交媒體應用程式TikTok。該法案仍需在眾議院通過並由總統簽署才能成為法律。在上一屆國會中，一項類似的法案在參議院獲得通過，但在眾議院從未取得進展。

針對TikTok的所有者、總部位於北京的字節跳動(Bytedance Ltd.)，美國官員和兩黨議員都表示了疑慮。TikTok的用戶可發布配有音樂的短影片，在短短五年內，該應用程式已經爆炸性地成為一種流行文化現象。它是世界上最受歡迎的應用程式，有三分之二的美國青少年使用。

另外，美國多個州先後禁止使用TikTok，憂慮用戶數據洩漏，最新加入的是北達科他州和愛荷華州。TikTok發言人對多州的行動感到失望，認為禁令毫無根據，又指參議院法案無助提升美國國家安全，促請華府與TikTok達成真正解決問題的協議。