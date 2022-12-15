台南半導體產業聚落逐漸成長，目前南科園區第1、2期建廠用地出租率達99%以上，總面積約1,000公頃的園區已趨近飽和。內政部14日公布，南科第3期園區確定落腳台南新市，南市府預計未來產值可達392億元，創造約4900個就業機會。台南市都發局指出，預計2023年完成都市計畫報部核定及發布實施。

日前南科管理局公布營業額，2022年前8個月，南科產值達8923.3億元，成長率逾31.8%，總就業人口已超過8萬人，皆創下歷年新高，且第1、2期建廠用地出租率達99%以上，顯示需擴張園區基地來延續成長動能。

台南市經發局指出，2019年台南市長黃偉哲爭取南科3期續留台南，也穩定半導體業投資意願，南科3期今年8月已通過環評，目前進入公展階段，預計2023年完成都市計畫報部核定及發布實施。

南科3期位於新市，選址鄰近國道8號與北外環快速道路等建設，交通區位優越，可望延續南部科學園區高科技產業動能。

南科3期總計畫面積84.5公頃，其中有38.9公頃可供設廠，預計建立4大產業聚落，分別是半導體產業、智慧機械、精準健康、與產業創新聚落，預計未來的產值可達到392億元，創造約4900個就業機會。未來將與新市產業園區與麻豆工業區等衛星產業地帶串聯，形成磁吸效應，吸引半導體產業上下游進駐。（記者張雅雲／台南報導）