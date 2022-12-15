彰化縣議會民進黨團推舉賴清美角逐議長。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議員選舉，國民黨拿下27席、民進黨得16席、民眾黨2席、無黨9人，國民黨仍穩坐第一大黨，現任議長謝典林、副議長許原龍可望連任，但民進黨也依傳統慣例，推出自己的人選，15日召開黨團會議，共同推舉5連霸的議員賴清美，角逐議長，副議長候選人是李俊諭。

彰化縣議員選舉在2018年，國民黨拿下27席、民進黨13席、時代力量1席，國民黨這次席次不變，民進黨席次則成長3席，台灣民眾黨首次拿下2席。

民進黨彰化縣議員會黨團15日召開黨團會議，16名新舊成員首度聚集一堂，新科和老將各半，共同推舉角逐正、副議長人選，並將結果於16日報給黨中央。

經過16名議員共同推舉，以5連霸最資深的賴清美競選議長，李俊諭雖當選6屆，但上屆因參選立委而中斷、2022年再回鍋，和賴清美搭檔角逐正、副議長。會中並推舉議會黨團3長，李俊諭擔任黨團總召，賴清美擔任副總召，莊陞漢擔任幹事長。