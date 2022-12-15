行政院會15日核定電動機車與冷氣、冰箱補助，行政院長蘇貞昌也同時宣布，明年度全民健保一般保險費率維持不調；中小企業紓困貸款、新創事業紓困融資加碼，申請期都延長到明年4月，而攤商、小吃店依法核實調降營業稅措施，也延長到明年6月，約有50萬家受惠。

經濟部預計明年起至2026年挹注58.85億元經費，進行推動機車行轉型、電動機車補助及設置充換電設施。在補助節能家電方面，規畫明年編列20億協助民間汰換老舊冷氣與電冰箱；另外，商業服務業汰換節能設備10億元，總計30億元。

行政院發言人羅秉成在院會後轉述，蘇貞昌指出，為持續協助受疫情衝擊的企業資金調度、小商家的減輕賦稅，經秘書長李孟諺盤點，包含中小企業紓困貸款、新創事業紓困融資加碼，申請期都延長到明年4月，而攤商、小吃店依法核實調降查定營業稅措施，也延長到明年6月，約有50萬家受惠。

此外，蘇貞昌指出，為體恤疫情期間許多民眾的辛苦，避免加重負擔，他已於昨天核定明年度全民健保一般保險費率維持不調，期望相關部會宣傳相關利多，使民能受惠。

至於其他產業紓困或扶助措施，蘇貞昌說，請副院長沈榮津持續盤點，適時再提出來，他也提醒各關部會要想方設法擴大對弱勢族群照顧，用多元政策工具，全力穩定物價，降低國人生活負擔。