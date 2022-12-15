雲林縣政府為振興文化觀光產業經濟，今年推出「慢遊雲林5百五告讚」，並啟動「遊雲林抽百萬名車2.0」消費發票登錄抽特斯拉活動，為期4個月發票登錄數累積達16萬筆，總消費發票金額約2億元，15日在縣府文觀處抽出百萬名車得主，幸運兒是住在彰化縣、於雲林縣斗六市開設汽車包膜的楊姓民眾，他開心地說要把舊車賣掉，好好享受開新車的快樂。

抽百萬名車活動由雲林縣長張麗善、縣文化觀光處處長陳璧君等人主持，重頭戲由張麗善打電話給特斯拉幸運得主楊先生，楊先生接到電話以為是詐騙集團，後來確定中大獎，開心地馬上趕到抽獎現場接受大家的祝福，表示在斗六買了冷氣等相關產品，花了近20萬元，沒想到幸運中大獎。

張麗善表示，雲林文化觀光品牌，這幾年在團隊及文觀處同仁努力下，已成功打出亮眼成績，甚至具備世界級的文化觀光量能，獲得國際IAA大獎肯定，吸引全台遊客來雲林觀光旅遊、消費、拜媽祖、嘗小吃，全方位促進全縣商家、飯店業者等整體經濟效益，證實雲林真的好好玩。

張麗善說，雲林的慢活及豐富文化底蘊，除了透過觀光行銷活動的規畫與廣宣，縣府也排除萬難開通了延宕20多年的149甲線樟湖清水溪段，縮短遊客通往草嶺石壁路程，讓外地遊客能更便捷來到雲林深度踏訪，同時在縣轄消費發票又可參加抽獎，最大獎就是百萬名車特斯拉。

陳璧君指出，後疫情時期，文化觀光處超前部署建構慢遊雲林APP的數位、智慧雲林遊程，讓遊客透過APP更了解雲林特色，感受「雲林上場加速前進」的文化深度量能，讓全台看見雲林。此次抽獎結果，將另行公告於活動網站與「慢遊雲林」粉絲專頁。