竹市消防員（左起）林佳緯、許淑雅、楊佳勳代表參賽心肺復甦術及自動體外心臟電擊去顫器（MCPR）組奪下冠軍。（新竹市消防局提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市消防局派出3組選手10日參加第9屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，奪下「心肺復甦術及自動體外心臟電擊去顫器（MCPR）組」冠軍、「呼吸道插管組」雙優，為歷年最佳成績。

竹市消防局今年共派出2組插管組選手、1組MCPR組選手參賽，其中消防員許淑雅、楊佳勳、林佳緯代表參賽心肺復甦術及自動體外心臟電擊去顫器（MCPR）組，從全國27組隊伍勇奪冠軍；消防員陳俊宏、汪弘哲及楊上頎、詹曉真代表參賽呼吸道插管組，也從全國50組參賽隊伍中脫穎而出，雙雙榮獲插管組優等之佳績，消防局長李世恭共頒發5萬元獎勵金。

李世恭表示，自2017年起每年遴選3至4位優秀及擁有救護熱忱的同仁，參加1280小時高級救護技術員（EMT-P）訓練。消防局EMT-P人數由2017年的20位，至今年已提升至37位，佔外勤救護人員的15.8％，並平均分派至各分隊擔任教官。

此外，平時也針對到院前心肺功能停止（OHCA）情境進行相關訓練，包括由高級救護技術員執行高級心臟救命術（ALS）之處置、氣管內管之建立及初、中級救護技術員所執行基本救命術（BLS）之處置、高品質CPR及心肺復甦機（LUCAS）之操作等，除提升同仁個人專業技能及強化緊急救護能力外，更提升OHCA患者之存活率及康復率。

竹市第一線的救護車更全面配置最先進的AED（自動體外去顫器）、LUCAS（心肺復甦機）及提供給EMT-P執行高救術之影像式喉頭鏡，今年底前也將全面配置12導程心電圖機及ETCO2（二氧化碳監測儀）等高階器材，未來也朝補足電動骨針等高階器材為目標，並將配發高級的救護背心。

救護總教官陳俊憲説，指導教官與參賽選手短短1個月共集訓9次，除在消防局救護教室訓練外，考量現實救護環境之複雜度，且培養選手心理素質及抗壓性，多次於戶外、樓梯間、辦公場所及群眾下等環境訓練，參賽同仁及教官皆卯足全力參與集訓，造就這次競賽成績斐然。