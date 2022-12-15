據「台灣玩具圖書館協會」統計，台灣每年都會製造數百公噸的玩具廢棄物，且最終超過8成會被焚燒或掩埋，也對環境帶來沈重的負擔，台灣玩具圖書館協會每年可回收約 40 噸的二手玩具，全台仍有大量地玩具被丟棄，同時，卻依舊有許多孩童在玩具資源匱乏的環境中成長。因此台灣玩具圖書館協會發起「玩具傳愛集資計畫」盼堅守「只要有孩子的地方，就有一座玩具圖書館」及保護地球環境的初衷。

台灣玩具圖書館協會成立迄今，已累積 18 年的「玩具共享系統」營運經驗，至今共計回收了超過 400 噸的二手玩具，並且將這些二手玩具分送給全台約 1600 家的偏鄉學校及社福團體。

台灣玩具圖書館協會平均每年都會回收超過 40 噸的玩具，且每年皆以 2 到 3 成的速度成長，去年回收量更是高達 74 噸，在無數人的努力下，玩具圖書館成立迄今已經累積服務了超過 8 萬人次，協助超過 35 萬件的二手玩具煥發第二生命，也讓更多孩子透過玩具圖書館拾回了快樂成長的權利。

玩具圖書館協會共同創辦人蔡延治教授表示，玩具圖書館不僅提供共享玩具，更串起人與人間的情感連結，許多家長、孩童將曾經重要的「夥伴」捐出，期望透過玩具圖書館，讓這些玩具可以再次陪伴另一個家庭創造美好回憶。

即使玩具圖書館每年可回收約 40 噸的二手玩具，全台仍有大量地玩具被丟棄，同時，卻依舊有許多孩童在玩具資源匱乏的環境中成長。因此台灣玩具圖書館協會發起「玩具傳愛集資計畫」盼堅守「只要有孩子的地方，就有一座玩具圖書館」及保護地球環境的初衷，也希望與世界各國分享台灣獨有的玩具回收與再生經歷，讓世界看見台灣的同時，也能讓更多玩具被再次利用。