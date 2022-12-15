立法院內政委員會下周排審攸關居住正義的《平均地權條例》修法，「巢運」15日邀請4黨立委共同呼籲，堅守「限制預售屋換約轉售」的修法原則，並明定施行日期；民進黨立委江永昌強調，《平均地權條例》修法拖這麼久，要盡快通過；國民黨立委吳怡玎表示，私法人購屋必須經過政府核可，也要小心灰色空間，將子法訂定清楚，不要淪為投機炒房族走後門的機會。

今年4月由行政院提出的「平均地權條例」修正草案，預計本月21日納入議程排審闖關，OURs都市改革組織祕書長彭揚凱表示，草案已在立法院躺了8個月，終於要在19日排審，樂見這個「遲來的正義」，也呼籲朝野立委審查時，務必堅守「限制預售屋換約轉售」的原則。

吳怡玎指出，把預售屋變成投機的標的物，是很糟糕的市場機制，許多國家都有限制，舉例來說，英國如果拿著預售屋條約，跟銀行貸款是貸不到的，因為有高度風險。

吳怡玎還說，還有限制私法人買住宅用房絕對要管制，像英國如果是私法人買住宅用房子，會課徵比較高的稅，這次《平均地權條例》修法，私法人買房必須經過政府核可，但要提醒政府小心灰色空間，要把子法訂清楚，不要變成某些私法人走後門的機會。

江永昌提到，不會因為修訂一個法律，就有具體成效，要很完整面面俱到，要行之有效，整體才會發揮力量，他也說，《平均地權條例》拖這麼久，也會造成影響，讓炒作有喘息的空間，要盡快通過。

江永昌表示，看利率和稅率都有調整，央行也降低貸款成數、提升貸款利息，買房的成本開銷增加，連法人也納入適用，但卻發現沒什麼效果，如果投機炒房的利潤，大於這些成本，還是會有誘因進入市場，因此他提出，有不法所得，不是處罰罰金，而是要納入《行政罰法》中規定，對不法所得追繳。

針對鄉林建設集團董事長賴正鎰反對修法，提出限制預售屋換約等政策違反憲法的自由買賣權利；立委邱顯智批評，疫情時囤積口罩都有刑責，投資客透過黃牛票牟利、囤房的權利，當然不應該被保障。